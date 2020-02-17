У Чехії - спалах високопатогенного пташиного грипу, знищать десятки тисяч птахів

Чеська влада заявила про спалах неподалік міста Пардубіце високопатогенного пташиного грипу, вибракуванню підлягають більше 100 тисяч індичок і курей.

Про це заявив міністр сільського господарства Чехії Мірослав Томан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Це вже другий спалах пташиного грипу у Чехії після трирічної перерви.

"На жаль, інформація невтішна. Тести цього ранку підтвердили, що йдеться про високопатогенну форму пташиного грипу, смертельну для птахів. Випадки зараження людей не фіксувалися", - сказав міністр.

Він повідомив, що в радіусі 3 кілометрів будуть знищені більше 100 тисяч птахів. Фермерам при цьому мають виплатити компенсацію.

Влада залучить поліцію і пожежників для вилучення птахів, розглядається також можливість залучення армії.

З початку року спалахи пташиного грипу фіксують у низці країн Центральної Європи.