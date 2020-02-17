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В Чехии – вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, уничтожат десятки тысяч птиц

Понедельник, 17 февраля 2020, 12:49

Чешские власти заявили о вспышке недалеко от города Пардубице высокопатогенного птичьего гриппа, выбраковке подлежат более 100 тысяч индеек и кур.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Это уже вторая вспышка птичьего гриппа в Чехии после трехлетнего перерыва.

"К сожалению, информация неутешительная. Тесты утром подтвердили, что речь идет о высокопатогенной форме птичьего гриппа, смертельной для птиц. Случаи заражения людей не фиксировались", - сказал министр.

Он сообщил, что в радиусе 3 километров будут уничтожены более 100 тысяч птиц. Фермерам при этом должны выплатить компенсацию.

Власти привлекут полицию и пожарных для изъятия птиц, рассматривается также возможность привлечения армии.

С начала года вспышки птичьего гриппа фиксируют в ряде стран Центральной Европы.

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