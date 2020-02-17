ЄС надасть Албанії 100 мільйонів євро на відновлення після землетрусу

Європейський союз оголосив про виділення 100 мільйонів євро, щоб допомогти Албанії відновитися після руйнівного землетрусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Євросоюз надав 100 мільйонів євро з бюджету", - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції донорів в Брюсселі.

Це додаткова допомога надається після надзвичайного пакету в 15 мільйонів євро, який ЄС уже надав для проведення пріоритетних ремонтних робіт в грудні, незабаром після землетрусу 26 листопада, який призвів до загибелі 51 людей і численних руйнувань у містах на узбережжі Адріатичного моря.

Албанія, яка є однією з найбідніших країн Європи, оцінила прямі збитки в 985 мільйонів євро.

Крім реконструкції, Албанії настійно рекомендують поліпшити будівельні норми, оскільки багато зруйнованих будівель, включаючи прибережні готелі, були побудовані без урахування норм безпеки.

Землетрус пошкодив близько 83 000 будівель, зруйнувавши понад 11 000 з них, вплинувши на 200 тисяч людей у містах Дуррес, Леже і в столиці Тирані.

Албанський уряд зобов'язався завершити реконструкцію всіх будинків в сільських районах в цьому році і в окремих міських районах в 2021 році. Загальний процес відновлення після землетрусу триватиме протягом п'яти років.