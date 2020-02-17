ЕС предоставит Албании 100 миллионов евро на восстановление после землетрясения

Европейский союз объявил о выделении 100 миллионов евро, чтобы помочь Албании восстановиться после разрушительного землетрясения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Только ЕС предоставил 100 миллионов евро из бюджета", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров в Брюсселе.

Это дополнительная помощь после чрезвычайного пакета в 15 миллионов евро, который ЕС уже утвердил для проведения приоритетных ремонтных работ в декабре, вскоре после землетрясения 26 ноября, которое обрушило целые здания на побережье Адриатического моря, убив 51 человек и ранив сотни человек.

Албания, которая является одной из самых бедных стран Европы, оценила прямые убытки в 985 миллионов евро.

Помимо реконструкции, Албании настоятельно рекомендуют улучшить строительные нормы, поскольку многие из разрушенных зданий, включая прибрежные отели, были построены без учета норм безопасности.

Землетрясение повредило около 83 000 зданий, разрушив более 11 000 из них, повлияв на 200 000 человек в городах Дуррес, Леже и в столице Тиране.

Албанское правительство обязалось завершить реконструкцию всех домов в сельских районах в этом году и в отдельных городских районах в 2021 году. Общий процесс восстановления после землетрясения продлится в течение пяти лет.