Збитки від землетрусу в Албанії, що вбив 51 людину, оцінили в понад мільярд доларів

Землетрус магнітудою 6,3, який сколихнув Албанію в листопаді, завдав шкоди в розмірі 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Доповідь з оцінкою збитків від землетрусу, представлена в середу, була підготовлена 60 албанськими та міжнародними експертами з Європейського Союзу, Світового банку та Організації Об'єднаних Націй. Звіт буде ключовим для міжнародної конференції донорів, яку Європейська комісія 17 лютого проведе в Брюсселі.

Бледі Кукі, албанський міністр, відповідальний за подолання наслідків землетрусу, сказав, що збитки від землетрусу склали 1,1 мільярда доларів, а потреби в реконструкції - майже 1,1 мільярда євро 1,2 мільярда доларів.

Землетрус пошкодив близько 83 000 будівель, зруйнувавши понад 11 000 з них, вплинувши на 200 тисяч людей у містах Дуррес, Леже і в столиці Тирані.

Читайте також Албанією прокотилася хвиля арештів у зв’язку з землетрусом

Кукі сказав, що уряд вже виділив на подолання наслідків 200 мільйонів доларів, ЄС спрямував Албанії 13 мільйонів євро у вигляді грантів, і цивільні організації також вносять свій внесок.

"Конференція донорів є одним з найважливіших моментів для процесу відновлення", - сказав міністр.

Албанський уряд зобов'язався завершити реконструкцію всіх будинків в сільських районах в цьому році і в окремих міських районах в 2021 році. Загальний процес відновлення після землетрусу триватиме протягом п'яти років.