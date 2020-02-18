В МЗС закликали міжнародну спільноту засудити ескалацію на Донбасі

Міністерство закордонних справ закликало міжнародну спільноту засудити ескалацію на сході України у зв’язку з атакою бойовиків на позиції українських військових.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написала у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Ми дуже стурбовані ескалацією на Донбасі після останнього російського нападу. Застосування забороненої зброї призвело до нової хвилі жертв. Це останнє порушення домовленостей, досягнутих на саміті нормандської четвірки. Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити цю ескалацію" - написала вона.

Very concerned by escalation in #Donbas following the latest Russian attack. Prohibited weapons used resulting in a new wave of casualties. This is the latest breach of agreements reached at N4. We call on the intl. community to condemn this escalation. #StopRussianAggression pic.twitter.com/L3QOraRc9p — Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) February 18, 2020

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив занепокоєння спробою збройних формувань Російської Федерації перейти лінію розмежування на Луганщині.

У вівторок зранку збройні формування РФ атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного – Україна зазнала втрат.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога.