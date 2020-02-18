Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Литва занепокоєна ескалацією на Донбасі

Болтон попередив про можливу "цензуру" його мемуарів щодо України

У Бундестазі пригрозили покарати РФ за воєнні злочини і нову хвилю біженців

Естонія готова прийняти Путіна на фіно-угорському конгресі






В МЗС закликали міжнародну спільноту засудити ескалацію на Донбасі

Вівторок, 18 лютого 2020, 11:29

Міністерство закордонних справ закликало міжнародну спільноту засудити ескалацію на сході України у зв’язку з атакою бойовиків на позиції українських військових.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написала у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Ми дуже стурбовані ескалацією на Донбасі після останнього російського нападу. Застосування забороненої зброї призвело до нової хвилі жертв. Це останнє порушення домовленостей, досягнутих на саміті нормандської четвірки. Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити цю ескалацію" - написала вона.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив занепокоєння спробою збройних формувань Російської Федерації перейти лінію розмежування на Луганщині.

У вівторок зранку збройні формування РФ атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного – Україна зазнала втрат.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Донбас та ОРДЛО МЗС
powered by lun.ua