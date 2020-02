В МИД призвали международное сообщество осудить эскалацию на Донбассе

Министерство иностранных дел призвало международное сообщество осудить эскалацию на востоке Украины в связи с атакой боевиков на позиции украинских военных.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написала в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Мы очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последнего российского нападения. Применение запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на саммите нормандской четверки. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию", - написала она.

Very concerned by escalation in #Donbas following the latest Russian attack. Prohibited weapons used resulting in a new wave of casualties. This is the latest breach of agreements reached at N4. We call on the intl. community to condemn this escalation. #StopRussianAggression pic.twitter.com/L3QOraRc9p