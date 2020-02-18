В МИД призвали международное сообщество осудить эскалацию на Донбассе

Министерство иностранных дел призвало международное сообщество осудить эскалацию на востоке Украины в связи с атакой боевиков на позиции украинских военных.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написала в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Мы очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последнего российского нападения. Применение запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на саммите нормандской четверки. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию", - написала она.

Very concerned by escalation in #Donbas following the latest Russian attack. Prohibited weapons used resulting in a new wave of casualties. This is the latest breach of agreements reached at N4. We call on the intl. community to condemn this escalation. #StopRussianAggression pic.twitter.com/L3QOraRc9p — Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) February 18, 2020

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность попыткой вооруженных формирований Российской Федерации перейти линию разграничения на Луганщине.

Во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошківського, Орехов, Крымского, Хутора Свободного – Украина понесла потери.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь.