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В МИД призвали международное сообщество осудить эскалацию на Донбассе

Вторник, 18 февраля 2020, 11:29

Министерство иностранных дел призвало международное сообщество осудить эскалацию на востоке Украины в связи с атакой боевиков на позиции украинских военных.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написала в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Мы очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последнего российского нападения. Применение запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на саммите нормандской четверки. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию", - написала она.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность попыткой вооруженных формирований Российской Федерации перейти линию разграничения на Луганщине.

Во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошківського, Орехов, Крымского, Хутора Свободного – Украина понесла потери.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь.

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