Шторм "Сабіна" завдав Німеччині збитків на 675 мільйонів євро
Збиток, нанесений штормом "Сабіна" в Німеччині, оцінили у 675 мільйонів євро.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
За даними страхових компаній, із загальної суми "600 мільйонів євро будуть виплачені за пошкоджені будівлі, майно, а також комерційні і промислові підприємства" приблизно в 500 000 випадків.
Ще 75 млн. євро будуть виплачені по 40 000 заявок за пошкоджені автомобілі інші транспортні засоби. Збиток від шторму "Сабіна" став шостим за величиною для німецьких страховиків з 2002 року.
Найгіршим був ураган "Кирило", що обрушився на Німеччину в 2007 році і тоді збиток склав 3 мільярди євро.
Крім фінансових наслідків, останній шторм, який найсильніше вдарив по Німеччині 10 і 11 лютого, призвів до серйозних травм як мінімум трьох осіб і змусив оператора залізниці Deutsche Bahn закрити міжміські рейси.
Сотні авіарейсів були також скасовані в декількох найбільших аеропортах країни.