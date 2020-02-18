Шторм "Сабіна" завдав Німеччині збитків на 675 мільйонів євро

Збиток, нанесений штормом "Сабіна" в Німеччині, оцінили у 675 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За даними страхових компаній, із загальної суми "600 мільйонів євро будуть виплачені за пошкоджені будівлі, майно, а також комерційні і промислові підприємства" приблизно в 500 000 випадків.

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Ще 75 млн. євро будуть виплачені по 40 000 заявок за пошкоджені автомобілі інші транспортні засоби. Збиток від шторму "Сабіна" став шостим за величиною для німецьких страховиків з 2002 року.

Найгіршим був ураган "Кирило", що обрушився на Німеччину в 2007 році і тоді збиток склав 3 мільярди євро.

Крім фінансових наслідків, останній шторм, який найсильніше вдарив по Німеччині 10 і 11 лютого, призвів до серйозних травм як мінімум трьох осіб і змусив оператора залізниці Deutsche Bahn закрити міжміські рейси.

Сотні авіарейсів були також скасовані в декількох найбільших аеропортах країни.