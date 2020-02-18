Шторм "Сабина" нанес Германии ущерб на 675 миллионов евро

Ущерб, нанесенный штормом "Сабина" в Германии, составил 675 миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По данным страховых компаний, из общей суммы "600 миллионов евро будут выплачены за поврежденные здания, имущество, а также коммерческие и промышленные предприятия" примерно в 500 000 случаев.

Еще 75 млн. евро будут выплачены по 40 000 заявок за поврежденные автомобили другие транспортные средства. Ущерб от шторма "Сабина" стала шестым по величине для страховщиков с 2002 года.

Хуже всего был ураган "Кирилл", обрушившийся на Германию в 2007 году и тогда ущерб составил 3 миллиарда евро.

Помимо финансовых последствий, последний шторм, который сильнее всего ударил по Германии 10 и 11 февраля, привел к серьезным травмам как минимум трех человек и вынудил оператора железной дороги Deutsche Bahn закрыть междугородные рейсы.

Сотни авиарейсов были также отменены в нескольких крупнейших аэропортах страны.