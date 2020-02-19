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Британія запровадить міграційну систему, засновану на балах

Середа, 19 лютого 2020, 09:36

Британський уряд розкрив плани нової міграційної системи, яка почне діяти після завершення перехідного періоду після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Нова система закликає роботодавців відійти від залежності від "дешевої робочої сили" з Європи і інвестувати в утримання персоналу та розвиток технологій автоматизації.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що громадяни ЄС і країн, що не входять в ЄС, які прибувають до Британії, будуть розглядатися однаково після 31 грудня, коли завершиться режим вільного пересування з Євросоюзом.

Міністр внутрішніх справ Пріті Патель заявила, що нова система означатиме, що "найяскравіші і найкращі зможуть приїхати в Сполучене Королівство".

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Згідно з запланованоюсхемою, іноземні робітники, які хотіли б працювати у Британії, повинні говорити англійською і мати пропозицію кваліфікованої роботи.

Вони отримають 50 балів, якщо будуть відповідати цим критеріям.

В цілому іммігранти повинні набрати 70 балів, щоб мати можливість працювати Британії. Додаткові бали присуджуються за кваліфікацію, пропоновану зарплату і роботу в секторі з дефіцитом робочої сили.

При цьому уряд виключає можливості для низькокваліфікованих робітників, закликаючи бізнес "адаптуватися і пристосовуватися" до кінця вільного пересування між країнами ЄС і Британією.

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Велика Британія Brexit
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