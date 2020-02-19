Польща закликала РФ припинити агресію проти України у зв’язку з атакою біля Золотого

МЗС Польщі висловило стурбованість останнім загостренням на Донбасі та закликало Росію припинити її агресію проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Польщі.

У відомства наголосили, що наступ поблизу Золотого шкодить динаміці врегулювання конфлікту, поштовх чому був наданий на останньому нормандському саміті.

"Атаки з боку підтримуваних Росією незаконних збройних формувань відбуваються в період, коли завдяки зусиллям в рамках нормандського формату і конструктивній позиції президента Володимира Зеленського, процес врегулювання конфлікту набув нової динаміки", - зазначили в МЗС Польщі.

"МЗС Польщі незмінно закликає Росію припинити агресію проти України, в тому числі вивести підконтрольні їй збройні формування з окупованої частини Донбасу і беззастережно виконати Мінські угоди", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у вівторок зранку бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надана медична допомога.

Євросоюз звинуватив бойовиків у порушенні режиму тиші у зв’язку з останнім загостренням на Донбасі та очікує, що Росія змусить їх дотримуватись припинення вогню.