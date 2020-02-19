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Польша призвала РФ прекратить агрессию против Украины в связи с атакой возле Золотого

Среда, 19 февраля 2020, 09:53

МИД Польши выразил обеспокоенность последним обострением на Донбассе и призвал Россию прекратить ее агрессию против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.

У ведомства отметили, что наступление вблизи Золотого вредит динамике урегулирования конфликта, толчок которому был дан на последнем "нормандском саммите".

"Атаки со стороны поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований происходят в период, когда благодаря усилиям в рамках нормандского формата и конструктивной позиции президента Владимира Зеленского процесс урегулирования конфликта обрел новую динамику", - отметили в МИД Польши.

"МИД Польши неизменно призывает Россию прекратить агрессию против Украины, в том числе вывести подконтрольные ей вооруженные формирования из оккупированной части Донбасса и безоговорочно выполнить Минские соглашения", - говорится в сообщении.

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Напомним, во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.

Евросоюз обвинил боевиков в нарушении режима тишины в связи с последним обострением на Донбассе и ожидает, что Россия заставит их соблюдать прекращение огня.

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