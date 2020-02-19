Україна запроваджує безвіз зі ще однією карибською країною
Середа, 19 лютого 2020, 11:58
Уряд України затвердив Угоду між урядами України і Гренади про скасування віз.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав прем'єр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.
Громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.
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Підписати зазначену Угоду уповноважена посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко.
У вересні 2019 року Україна домовилась про встановлення дипломатичних відносин з карибською острівною країною Гренада.
Гренада - острівна держава в Карибському морі, що включає власне Гренаду - найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких - Каріока.
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