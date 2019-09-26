Україна встановила дипломатичні відносини зі ще однієї карибською країною

Україна домовилась про встановлення дипломатичних відносин з карибською острівною країною Гренада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС України на Facebook.

"Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та міністр закордонних справ Гренади Пітер Чарльз Девід підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Гренадою", - йдеться у повідомленні.

Міністри також домовилися про підписання найближчим часом угоди про взаємне скасування візових вимог.

Гренада - острівна держава в Карибському морі, що включає власне Гренаду - найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких - Каріока.

Раніше в МЗС повідомили про встановлення дипломатичних відносин з Сент-Вінсент і Гренадини.

Напередодні Україна також підписала безвіз з Колумбією та Еквадором.