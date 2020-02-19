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Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной

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Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной

Среда, 19 февраля 2020, 11:58

Правительство Украины утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал премьер Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Граждане двух государств смогут путешествовать без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

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Подписать указанное Соглашение уполномочена посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

В сентябре 2019 года Украина договорилась об установлении дипломатических отношений с карибским островным государством Гренада.

Гренада - островное государство в Карибском море, включающее собственно Гренаду - самый южный из Подветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых - Кариока.

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