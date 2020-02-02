Чотирьох нелегалів, які заплатили за перевезення до Німеччини, знайшли на рейсі до Росії

Поблизу Львова у авторефрижераторі, який перевозив яблука з Північної Македонії до Росії, виявили чотирьох напівпритомних нелегалів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZAXID.net

Подія сталася у суботу, 1 лютого, близько 23:00. Водій вантажівки з російською реєстрацією перетнув український кордон через ПП "Дяково" на Закарпатті і під час вимушеної зупинки на АЗС у селі Гамаліївка нібито почув дивні звуки.

Він стверджує, що не знав про людей у рефрижераторі. Фура була опломбована. Чоловік викликав поліцію, а також митників.

У холодильній камері виявили молодих чоловіків, які перебували у напівпритомному стані.

У двох з них виявились документи громадян Афганістану, ще двоє взагалі не мають жодних документів. Пізніше з'ясувалося, що наймолодшому мігрантові 15 років, найстаршому – 23. Ще двом хлопцям 16 і 17 років.

За даними медиків, нелегальні мігранти перебувають у важкому стані, вони отримали сильне переохолодження, їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Виявилось, що мігранти провели у рефрежираторі понад чотири доби. За їхніми словами, кожен з них заплатив посереднику по 2000 доларів, і їх обіцяли доправити з Північної Македонії до Німеччини, тому були здивовані, що опинились в Україні.

Варто зауважити, що згідно з правилами транспортування яблук у авторефрижераторах, їх перевозять при температурі від +2Co до +5Co, при цьому холодильна камера не вентилюється.