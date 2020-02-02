Четырех нелегалов, заплативших за перевозку в Германию, нашли на рейсе в Россию

Вблизи Львова в авторефрижераторе, который перевозил яблоки из Македонии в Россию, обнаружили четырех нелегалов, находящихся в полубессознательном состоянии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZAXID.net.

Происшествие случилось в субботу, 1 февраля, около 23:00. Водитель грузовика с российской регистрацией пересек украинскую границу через ПП "Дьяково" на Закарпатье и во время вынужденной остановки на АЗС в селе Гамалеевка якобы услышал странные звуки.

Он утверждает, что не знал о людях в рефрижераторе. Фура была опломбирована. Мужчина вызвал полицию, а также таможенников.

В холодильной камере обнаружили молодых мужчин, которые находились в полубессознательном состоянии.

У двух из них оказались документы граждан Афганистана, еще двое вообще не имеют никаких документов. Позже выяснилось, что самому молодому мигранту 15 лет, самому старшему - 23. Еще двум ребятам 16 и 17 лет.

По данным медиков, нелегальные мигранты находятся в тяжелом состоянии, они получили сильное переохлаждение, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Оказалось, что мигранты провели в рефрежираторы более четырех суток. По их словам, каждый из них заплатил посреднику по 2000 долларов, и их обещали доставить из Северной Македонии в Германию, поэтому они были удивлены, что оказались в Украине.

Стоит отметить, что согласно правилам транспортировки яблок в авторефрижераторах, их перевозят при температуре от +2 до +5 градусов, при этом холодильная камера не вентилируется.