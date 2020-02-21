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У італійця зафіксували позитивний тест на коронавірус

П'ятниця, 21 лютого 2020, 09:41

Італійський громадянин здав позитивний тест на новий коронавірус, йдеться в заяві регіону Ломбардія в п’ятницю вранці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

38-річний чоловік відвідував лікарню в північному місті Кодоньо, і подальші медичні тести ще тривають, заявила влада регіону.

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Це може бути четвертий випадок, підтверджений в Італії, після позитивного тесту двох китайських туристів та ще одного громадянина Італії.

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