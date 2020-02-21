У итальянца зафиксировали положительный тест на коронавирус

Итальянский гражданин получил положительный результат теста на новый коронавирус, говорится в заявлении региона Ломбардия в пятницу утром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

38-летний мужчина посещал больницу в северном городе Кодоньо, дальнейшие медицинские тесты еще продолжаются, заявили власти региона.

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Это четвертый случай, подтвержденный в Италии, после положительного теста двух китайских туристов и еще одного гражданина Италии.

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