Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В США подтвердили, что Турция попросила системы Patriot – СМИ

Турция после авианалета России в Сирии заявила о гибели двух своих военных

Украина работает над новой редакцией Минских соглашений - МИД

Разведка США сообщила Конгрессу о попытках РФ помочь Трампу переизбраться - СМИ






У итальянца зафиксировали положительный тест на коронавирус

Пятница, 21 февраля 2020, 09:41

Итальянский гражданин получил положительный результат теста на новый коронавирус, говорится в заявлении региона Ломбардия в пятницу утром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

38-летний мужчина посещал больницу в северном городе Кодоньо, дальнейшие медицинские тесты еще продолжаются, заявили власти региона.

Читайте также
Коронавирус: 30 эвакуированных из Китая поляков покинули больницу

Это четвертый случай, подтвержденный в Италии, после положительного теста двух китайских туристов и еще одного гражданина Италии.

Читайте также: "Курорты, военные базы и Новые Санжары: где и как встречали в мире эвакуированных из Уханя".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия Эпидемия
powered by lun.ua