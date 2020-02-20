Коронавірус: 30 евакуйованих з Китаю поляків покинули лікарню

Тридцятьох поляків, які повернулися з Уханя на початку лютого, вже виписали з військового клінічного госпіталю у Вроцлаві, де вони перебували на карантині.

Про це 19 лютого заявив міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на WP.pl.

Очільник міністерства наголосив, що в Польщі не зафіксували жодного випадку коронавірусу.

"Перевіривши чотири рази на наявність генетичного коду вірусу, ми відпускаємо сьогодні всю групу, яка приїхала з Уханя. Усі здорові", - сказав Шумовський.

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Ще близько 12 людей перебувають під ретельним спостереженням у лікарнях. Крім того, 13 інших пацієнтів перебувають під спостереженням у домашніх умовах. Понад тисячу також контролюють санітарні служби.

Міністр заявив, що ще двоє громадян повернуться до Польщі. Вся операція повинна бути завершена протягом найближчих кількох днів. Франція знову допоможе у перевезенні поляків.

Нагадаємо, 20 лютого літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова.

Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу, палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.