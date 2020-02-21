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Ващиковський застеріг Дуду і Моравецького: у Смоленську може дійти до провокацій

П'ятниця, 21 лютого 2020, 13:38

Ніхто з найвищих представників влади Польщі не повинен їхати до російського Смоленська з нагоди 10-ї річниці катастрофи лайнера Ту-154М, у якій загинув президент Лех Качинський.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Польщі (PiS), євродепутат Вітольд Ващиковський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Я думаю, що ніхто з найвищих органів влади не повинен летіти туди. У ситуації, коли польсько-російські відносини перебувають на такому низькому рівні, організовувати урочистості за участю президента та прем'єр-міністра немає сенсу", - каже колишній міністр закордонних справ.

За його словами, "між нашими країнами існують ворожі відносини, до того ж створені Росією". "Дозвольте нагадати про історичні напади з нагоди останніх річниць. Було б наївно думати, що вони допоможуть нам організувати ці урочистості. Вони роками ухиляються від допомоги в смоленському розслідуванні або не віддають уламків - що лише підтверджує наше переконання, що з російської сторони є що приховувати щодо цієї катастрофи", - сказав Ващиковський.

Він додав, що польських слідчих не пускають на місце катастрофи. "Якщо ми зараз туди полетимо, то підставимося лише під безмежну кількість провокацій, насмішок та принижень. Крім того, президент і прем'єр-міністр можуть стати об'єктом цих провокацій. Для чого нам це потрібно? Навіщо це робити за місяць до президентських виборів?" - заявив Ващиковський.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що 10 квітня хоче відвідати Смоленськ і Катинь.

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