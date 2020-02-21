Ващиковский предостерег Дуду и Моравецкого: в Смоленске может дойти до провокаций

Никто из высших представителей власти Польши не должен ехать в российский Смоленск по случаю 10-й годовщины катастрофы лайнера Ту-154М, в которой погиб президент Лех Качиньский.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши (PiS), евродепутат Витольд Ващиковский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Я думаю, что никто из высших органов власти не должен лететь туда. В ситуации, когда польско-российские отношения находятся на таком низком уровне, организовывать мероприятия с участием президента и премьер-министра нет смысла", - говорит бывший министр иностранных дел.

По его словам, "между нашими странами существуют враждебные отношения, к тому же созданные Россией". "Позвольте напомнить об исторических нападках по случаю последних годовщин. Было бы наивно думать, что они помогут нам организовать эти мероприятия. Они годами уклоняются от помощи в смоленском расследовании или не отдают обломки - что лишь подтверждает наше убеждение, что российской стороне есть что скрывать по этой катастрофе", - сказал Ващиковский.

Он отметил, что польских следователей не пускают на место катастрофы. "Если мы сейчас туда полетим, то подставимся только под неограниченное число провокаций, насмешек и унижений. Кроме того, президент и премьер-министр могут стать объектом этих провокаций. Для чего нам это нужно? Зачем это делать за месяц до президентских выборов?" - заявил Ващиковский.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что 10 апреля хочет посетить Смоленск и Катынь.