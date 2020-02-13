Прем'єр Польщі планує візит до Смоленська і Катині

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 10 квітня хоче відвідати Смоленськ і Катинь з нагоди 10-ї річниці авіакатастрофи лайнера Ту-154М, у якій загинув президент Лех Качинський, та 80-ї річниці катинської трагедії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер радіостанції RMF розповів глава канцелярії польського уряду Міхал Дворчик.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький 10 квітня хоче побувати в Смоленську і Катині. Зараз канцелярія аналізує можливості підготовки такої поїздки", - розказав він.

Дворчик наголосив, що про двосторонній візит не йдеться. Метою візиту є вшанувати тих, хто загинув 10 років тому.

"Зараз ми аналізуємо можливості і готуємо таку поїздку…Це дуже складне питання. Коли прийде час, ми надамо точну інформацію", - додав Дворчик.

Раніше повідомлялось, що президент Польщі Анджей Дуда не планує їхати до Смоленська з нагоди 10-ї річниці катастрофи літака Ту-154М.

10 квітня 2010 року в аварії літака Ту-154, який перевозив польську делегацію на урочистості з нагоди 70-ї річниці катинського розстрілу, загинуло 96 людей, серед яких президент Лех Качиньський та його дружина, найвищі командири армії та останній президент Польщі в еміграції Ришард Качоровський.