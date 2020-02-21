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Трамп назвал дезинформацией сообщения о попытках РФ помочь ему переизбраться

Пятница, 21 февраля 2020, 18:18

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал очередной "кампанией по дезинформации" сообщения в СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы в 2020 году в США, чтобы помочь ему переизбраться.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил в своем аккаунте в Twitter.

"Еще одна кампания по дезинформации, запущенная демократами в Конгрессе, утверждает, что Россия предпочитает меня, чем любого кандидата демократов, которые ничего не делают, которые через две недели все еще не могут посчитать свои голоса в Айове", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, на прошлой неделе представители американской разведки сообщили парламентариям, что Россия вмешивается в избирательную кампанию 2020 года, пытаясь поставить под сомнение честность голосования и помочь переизбранию президента Дональда Трампа.

The New York Times сообщила в четверг, что через день после этого брифинга Трамп упрекал исполняющего обязанности директора национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что он позволил своим подчиненным предстать перед комитетом.

Американское разведывательное сообщество сделало вывод, что Россия использовала фейковые новости, кибератаки и другие методы в операции, направленной на то, чтобы на президентских выборах 2016 года победил Трамп.

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