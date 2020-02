Трамп назвал дезинформацией сообщения о попытках РФ помочь ему переизбраться

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал очередной "кампанией по дезинформации" сообщения в СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы в 2020 году в США, чтобы помочь ему переизбраться.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил в своем аккаунте в Twitter.

"Еще одна кампания по дезинформации, запущенная демократами в Конгрессе, утверждает, что Россия предпочитает меня, чем любого кандидата демократов, которые ничего не делают, которые через две недели все еще не могут посчитать свои голоса в Айове", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Another misinformation campaign is being launched by Democrats in Congress saying that Russia prefers me to any of the Do Nothing Democrat candidates who still have been unable to, after two weeks, count their votes in Iowa. Hoax number 7!