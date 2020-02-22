Невідомі невдало пограбували королівський монетний двір Бельгії

Троє зловмисників вдерлися до будівлі королівського монетного двору Бельгії, який карбує євро-монети, двох з них упіймали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Троє невідомих вдерлися до будівлі монетного двору в Брюсселі близько 1.30 в ніч з четверга на п’ятницю.

В результаті вторгнення в будівлі спрацювала сигналізація і на місце прибула охорона. Будівлю обшукали і знайшли двох грабіжників з сумками, третьому з кількома сумками вдалося втекти.

Затриманих помістили під варту, 5 березня вони постануть перед судом.

"Двоє арештованих 1998 і 1999 року народження не потрапляли в поле зору правоохоронних органів. Третій підозрюваний втік" - повідомили у прокуратурі Брюсселя.

Зазначається, що здобич у грабіжників була вельми мізерна

"У кожного в рюкзаку було по п'ять кілограмів монет, - сказав представник прокуратури Брюсселя Френсіс Адінс. - Це були пошкоджені і вилучені з обігу монети. Їх вартість дорівнює нулю".

Нагадаємо, у Боснії трьом громадянам України знадобилося лише 53 години, щоб пограбувати 23 банкомати російського Сбербанку, викравши 2,7 млн конвертовних марок (більше 37 млн грн).