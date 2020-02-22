Неизвестные неудачно ограбили королевский монетный двор Бельгии
Трое злоумышленников ворвались в здание королевского монетного двора Бельгии, который чеканит евро-монеты, двух из них поймали.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.
Трое неизвестных ворвались в здания монетного двора в Брюсселе около 1.30 в ночь с четверга на пятницу.
В результате вторжения в здании сработала сигнализация и на место прибыла охрана. Здание обыскали и нашли двух грабителей с сумками, третьему с несколькими сумками удалось убежать.
Задержанных поместили под стражу, 5 марта они предстанут перед судом.
"Двое арестованных 1998 и 1999 года рождения не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Третий подозреваемый сбежал", - сообщили в прокуратуре Брюсселя.
Отмечается, что добыча у грабителей была весьма мизерная.
"У каждого в рюкзаке было по пять килограммов монет, - сказал представитель прокуратуры Брюсселя Фрэнсис Адинс. - Это были поврежденные и изъяты из обращения монеты. Их стоимость равна нулю".
Напомним, в Боснии трем гражданам Украины потребовалось 53 часа, чтобы ограбить 23 банкомата российского Сбербанка, похитив 2,7 млн конвертовных марок (более 37 млн грн).