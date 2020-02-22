Неизвестные неудачно ограбили королевский монетный двор Бельгии

Трое злоумышленников ворвались в здание королевского монетного двора Бельгии, который чеканит евро-монеты, двух из них поймали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Трое неизвестных ворвались в здания монетного двора в Брюсселе около 1.30 в ночь с четверга на пятницу.

В результате вторжения в здании сработала сигнализация и на место прибыла охрана. Здание обыскали и нашли двух грабителей с сумками, третьему с несколькими сумками удалось убежать.

Задержанных поместили под стражу, 5 марта они предстанут перед судом.

"Двое арестованных 1998 и 1999 года рождения не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Третий подозреваемый сбежал", - сообщили в прокуратуре Брюсселя.

Отмечается, что добыча у грабителей была весьма мизерная.

"У каждого в рюкзаке было по пять килограммов монет, - сказал представитель прокуратуры Брюсселя Фрэнсис Адинс. - Это были поврежденные и изъяты из обращения монеты. Их стоимость равна нулю".

Напомним, в Боснии трем гражданам Украины потребовалось 53 часа, чтобы ограбить 23 банкомата российского Сбербанка, похитив 2,7 млн конвертовных марок (более 37 млн грн).