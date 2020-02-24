Президент і прем'єр поїдуть до Литви на конференцію з питань реформ в Україні

Президент і прем’єр-міністр України братимуть участь у конференції з питань українських реформ у Литві 7-8 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила радник прем'єра з питань зовнішньої політики Світлана Заліщук під час дискусії про експертну дипломатію, організованої Радою зовнішньої політики "Українська призма".

"І ми плануємо дуже активно долучати експертну спільноту до цього заходу. В Литву ми запрошуємо не тільки наше громадянське суспільство, ми координуємося з десятками експертів з різних країн", - сказала Заліщук.

Нагадаємо, минулого року конференція з питань реформ в Україні відбулась у Канаді, а у 2018-му проходила у Копенгагені.

Традиційно, ключовою аудиторією конференції є іноземні та українські державні посадовці, бізнесмени топ-рівня, представники країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства.