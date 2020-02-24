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Президент и премьер поедут в Литву на конференцию по вопросам реформ в Украине

Понедельник, 24 февраля 2020, 12:51

Президент и премьер-министр Украины примут участие в конференции по вопросам украинских реформ в Литве 7-8 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила советник премьера по вопросам внешней политики Светлана Залищук во время дискуссии об экспертной дипломатии, организованной Советом внешней политики "Украинская призма".

"И мы планируем очень активно привлекать экспертное сообщество к этому мероприятию. В Литву мы приглашаем не только наше гражданское общество, мы координируемся с десятками экспертов из разных стран", - сказала Залищук.

В прошлом году конференция по вопросам реформ в Украине состоялась в Канаде, а в 2018-м проходила в Копенгагене.

Традиционно, ключевой аудиторией конференции являются иностранные и украинские должностные лица, бизнесмены топ-уровня, представители стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества.

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