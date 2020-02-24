Прага змінила адресу посольства РФ, назвавши площу іменем критика Путіна

Замість площі Під каштанами в шостому районі Праги з'явиться площа вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова. Зміну 24 лютого схвалили місцеві депутати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Idnes.

Урочисте перейменування має відбутися 27 лютого. "Цим жестом Прага приєднається до кількох інших метрополій, які таким чином вказують на тяжке становище політичної ситуації в сьогоднішній Росії", - сказали в місцевій раді.

"Історична назва Під каштанами, яка охоплює сусідню вулицю, збережеться", - йдеться в документі.

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Площі перед російськими посольствами були перейменовані на честь Нємцова у Вашингтоні та Вільнюсі.

Нємцов критикував Кремль за погіршення економічного становища в Росії, корупцію та війну проти України. Його кілька разів заарештовували за участь у акціях протесту. Його вбили 27 лютого 2015 року, за кілька днів до демонстрації проти уряду Путіна та війни в Україні.

Нємцова розстріляли на московському мосту навпроти Кремля. Групу чеченців засудили за вбивство, а виконавця злочину знайти не вдалося. Сам Путін також засудив вбивство свого політичного опонента.