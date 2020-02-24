Прага сменила адрес посольства РФ, назвав площадь именем критика Путина

Вместо площади Под каштанами в шестом районе Праги появится площадь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. Изменение 24 февраля одобрили местные депутаты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.

Торжественное переименование должно состояться 27 февраля. "Этим жестом Прага присоединится к нескольким другим метрополиям, которые таким образом указывают на тяжелое положение политической ситуации в сегодняшней России", - сказали в местном совете.

"Историческое название Под каштанами, которое охватывает соседнюю улицу, сохранится", - говорится в документе.

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Площади перед российскими посольствами были переименованы в честь Немцова в Вашингтоне и Вильнюсе.

Немцов критиковал Кремль за ухудшение экономического положения в России, коррупцию и войну против Украины. Его несколько раз арестовывали за участие в акциях протеста. Его убили 27 февраля 2015 года, за несколько дней до демонстрации против правительства Путина и войны с Украиной.

Немцова расстреляли на московском мосту напротив Кремля. Группу чеченцев осудили за убийство, а исполнителя преступления найти не удалось. Сам Путин также осудил убийство своего политического оппонента.