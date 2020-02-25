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Наїзд авто на карнавальну ходу в Німеччині: 30 постраждалих, водія затримали

Вівторок, 25 лютого 2020, 07:43

У результаті наїзду автомобіля на пішоходів під час карнавалу у німецькому місті Фолькмарзен постраждали 30 осіб, сім із них перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

Представник поліції заявив, що деякі постраждалі отримали небезпечні для життя травми. Серед серйозно травмованих також є діти.

 

Поліція затримала водія на місці події. За даними ЗМІ, це 29-річний місцевий житель Моріс П. Він перебуває в лікарні з серйозними травмами голови.

За даними поліції, чоловік навмисно направив авто у натовп. Генеральна прокуратура розслідує інцидент як спробу вбивства, мотиви нападника поки невідомі.

Втім, правоохоронці заявляють, що це не злочин з політичних мотивів. Скоріше за все, мали місце психологічні проблеми.

"Він не був п'яний, але його поки не можна допитати через травми", - сказав генеральний прокурор Олександр Бедл.

У понеділок ввечері також була заарештована друга людина, яка, як кажуть, знімала інцидент на відео. Поки не ясно, чи є заарештований підозрюваним чи свідком.

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