Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що викличе російського посла після ударів РФ по Києву 19 листопада, внаслідок яких кілька посольств європейських країн зазнали пошкоджень.

Про це вона написала в X, передає "Європейська правда".

Міністерка повідомила, що в четвер вранці поблизу посольства Швеції в Києві стався вибух, а російські удари також зачепили будівлі дипмісій Австрії та Нідерландів.

"Я перебуваю на зв’язку з нашим послом і з полегшенням можу повідомити, що всі наші співробітники в безпеці та знаходяться на місці", – написала шведська дипломатка.

Мальмер Стенергард наголосила, що українське населення щодня змушене терпіти безглузді російські атаки, які свідчать про незацікавленість Росії у мирі.

"Росія несе повну відповідальність за наслідки своєї агресії проти України. Ми закликаємо Росію дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Ми викличемо російського посла", – заявила глава МЗС.

Вона додала, що Швеція залишається непохитною у своєму плані, який передбачає посилення підтримки України та збільшення тиску на Росію.

Як відомо, під час російської атаки вдень 19 листопада один з дронів влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів. Також внаслідок атаки пошкоджень зазнало посольство Австрії.

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що викличе посла РФ в Амстердамі після того, як російський дрон завдав пошкоджень посольству країни в Києві.

Висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас заявила, що ЄС викличе посла Росії у зв’язку з ударами по Києву 19 листопада.