В одному з районів столиці Грузії Тбілісі у четвер стався вибух у житловому будинку, який призвів до обвалу будівлі; рятувальники витягли з-під завалів шістьох загиблих.

Про це повідомляє SOVA, передає "Європейська правда".

За попередніми даними, вибух у будинку в районі Понічала стався внаслідок витоку газу.

Пошуково-рятувальну операцію завершили пізно ввечері 19 листопада. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла шістьох загиблих, серед яких були двоє дітей.

П’ятьох осіб з пораненнями госпіталізували. У критичному стані перебуває 31-річний чоловік, у квартирі якого, за версією низки ЗМІ, стався вибух. У нього зафіксовано опіки 87% тіла.

За фактом вибуху прокуратура розпочала розслідування за статтею про порушення правил безпеки.

Наприкінці жовтня в південнонімецькому місті Регенсбург внаслідок потужного вибуху у житловому будинку загинули щонайменше двоє осіб.

У травні у німецькому місті Гьорліц біля кордону з Польщею через ймовірний вибух газу в будинку з туристичними апартаментами загинули троє людей.

Від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу залізничного вокзалу Гьорліца.