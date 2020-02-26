Пілота ВПС Британії засліпили лазером – третій такий інцидент за місяць

Транспортний літак ВПС Британії став третім літаком, який протягом місяця зазнав лазерної атаки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Остання атака стосується транспортного літака C17, який використовується для перевезення військ, боєприпасів і навіть танків. Інцидент стався минулої суботи.

При заході на посадку пілот був засліплений лазерним променем. На щастя, йому вдалося безпечно посадити машину на землю.

Як повідомляють британські ЗМІ, промінь світла зеленого кольору прямував приблизно з того ж місця, що і раніше.

Попередня атака 5 лютого призвела до пошкодження сітківки ока пілота. Він досі не повернувся до виконання своїх обов'язків.

Ще один подібний інцидент стався 4 лютого.

Поліція округу Оксфоршир звернулася з проханням надати інформацію, яка могла б допомогти із затриманням винуватців цих інцидентів. Чинний на Британських островах закон передбачає покарання до 5 років позбавлення волі для людей, які використовують лазери небезпечним способом.