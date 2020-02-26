Пилота ВВС Британии ослепили лазером - третий такой инцидент за месяц

Транспортный самолет ВВС Британии стал третьим самолетом, который в течение месяца подвергся лазерной атаке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Последняя атака касается транспортного самолета C17, который используется для перевозки войск, боеприпасов и даже танков. Инцидент произошел в минувшую субботу.

При заходе на посадку пилот был ослеплен лазерным лучом. К счастью, ему удалось безопасно посадить машину на землю.

Как сообщают британские СМИ, луч света зеленого цвета следовал примерно с того же места, что и раньше.

Предыдущая атака 5 февраля привела к повреждению сетчатки глаза пилота. Он до сих пор не вернулся к исполнению своих обязанностей.

Еще один подобный инцидент произошел 4 февраля.

Полиция округа Оксфоршир обратилась с просьбой предоставить информацию, которая могла бы помочь с поимкой виновников этих инцидентов. Действующий на Британских островах закон предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы для людей, которые используют лазеры опасным способом.