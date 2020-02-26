У Британії екстрено евакуюють мешканців містечка через загрозу повені

У британському графстві Шропшир проводять екстрену евакуацію мешканців містечка через підйом води у річці Северн та досягнення нею межі захисного бар'єра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Поліція Західної Мерсії заявила, що "в даний час проводить негайну евакуацію в Айронбріджі через те, що тимчасові бар'єри вже переповнені".

Повідомляється, що в окремих місцях бар'єри починають прогинатися під тиском води.

Це сталося після того, як у вівторок ввечері був знесений тимчасовий захист від повеней в Бьюдлі в Вустерширі – мешканців встигли евакуювати через побоювання, що річка Северн досягне свого піку до вечора середи.

Агентство з навколишнього середовища повідомило, що рівень води в річці поблизу Бьюдлі, як очікується, складе від 5,4 до 5,6 м, що потенційно перевищить найвищий зареєстрований рівень в 5,56 м, який спостерігався в листопаді 2000 року.

У Шропширі діють два серйозних попередження про повені, що вказують на "небезпеку для життя".

За даними агентства з навколишнього середовища, рівень води в річці в районі містечка Айронбрідж залишатиметься високим протягом декількох днів.