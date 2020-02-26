В Британии экстренно эвакуируют жителей города из-за угрозы наводнения

В британском графстве Шропшир проводят экстренную эвакуацию жителей городка из-за подъема воды в реке Северн и достижения пределов защитного барьера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Полиция Западной Мерсии заявила, что "в настоящее время проводит немедленную эвакуацию в Айронбридже из-за того, что временные барьеры уже переполнены".

Сообщается, что в отдельных местах барьеры начинают прогибаться под давлением воды.

Это произошло после того, как во вторник вечером была снесена временная защита от наводнений в Бьюдли в Вустершире - жителей успели эвакуировать из-за опасений, что река Северн достигнет своего пика к вечеру среды.

Агентство по окружающей среде сообщило, что уровень воды в реке вблизи Бьюдли, как ожидается, составит от 5,4 до 5,6 м, что потенциально превысит самый высокий зарегистрированный уровень в 5,56 м, который наблюдался в ноябре 2000 года.

В Шропшире действуют два серьезных предупреждения о наводнениях, указывающие на "опасность для жизни".

По данным агентства по окружающей среде, уровень воды в реке в районе города Айронбридж будет оставаться высоким в течение нескольких дней.