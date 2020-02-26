Прем’єр Косова хоче відставки президента через секретні домовленості з НАТО

Новий прем'єр-міністр Косова Альбін Курті каже, що існують чіткі підстави для звільнення президента Хашима Тачі за порушення Конституції через підписання секретної угоди з НАТО, що обмежує повноваження сил безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

"Існує достатньо доказів, щоб зробити висновок про те, що президент Тачі, тодішній прем'єр-міністр, вчинив серйозні порушення Конституції Косова і що такі порушення виправдовують початок конституційної процедури щодо відсторонення його від посади президента", - йдеться в листі його канцелярії спікеру.

Курті сказав, що це пов'язано з обміном листами 19 квітня 2013 року між прем'єр-міністром і тодішнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Курті зазначив, що угода дає миротворчій місії Альянсу в Косово, право вето на будь-які заплановані дії косовських сил безпеки на утримуваній сербами півночі країни.

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За його словами, угода була підписана в той же день в 2013 році, що й інша угода, що стосується формування асоціації муніципалітетів Сербської більшості. Курті каже, що досі це приховували.

Передбачувана угода суперечить статті 4 Закону про сили безпеки Косова, який парламент ухвалив у 2018 році і який поставив перед силами безпеки завдання "захисту суверенітету і територіальної цілісності Республіки Косова".

Курті стверджує, що в листі Тачі, який, за його словами, він отримав з "джерел НАТО", містяться запевнення в тому, що Сили безпеки Косова будуть здійснювати місії на півночі тільки "з попередньої згоди" місії НАТО, яка може попередньо проконсультуватися з представниками місцевої громади в Північному Косово.

У своєму листі спікеру Курті заявив, що предметом заклопотаності повинен бути скоріше секретний характер угоди, ніж її зміст.

Крім того, Курті заявив, що Тачі порушив свої конституційні повноваження відповідно до статті 20 "Про передачу суверенітету" і статті 18 "Про ратифікацію міжнародних угод", що є підставою для його відсторонення від посади відповідно до статті 91 Конституції "про відсторонення президента".