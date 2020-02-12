Новий прем'єр і уряд Косова вирішили урізати свої зарплати вдвічі

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті та міністри уріжуть половину своїх зарплат, намагаючись продемонструвати, що новий уряд планує подолати нерівність у заробітній платі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Попередник Курті Рамуш Харадінай подвоїв зарплату два роки тому з 1500 євро до 2950 євро, що спричинило різку критику в країні, де третина населення є безробітною. Його міністри також отримали великі підвищення заробітної плати.

"Я пропоную скасувати (попереднє) урядове рішення та зробити заробітні плати (міністрів) такими, як вони були раніше", - сказав Курті перед тим, як уряд затвердив своє рішення.

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Курті досяг угоди про коаліцію з правоцентристською партією після тривалих переговорів, і новий уряд затвердили 3 лютого.

Управління статистики Косово зазначає, що середня зарплата у 2018 році в приватному секторі склала 401 євро, але 573 євро у роздутому державному секторі, де для отримання роботи потрібно мати політичні зв’язки або достатньо грошей, щоб підкупити чиновників.

Міжнародний валютний фонд заявив, що розрив між зарплатами приватного та державного сектору підриває фінансове здоров'я та конкурентоспроможність Косова.

Косово, країна з 1,8 млн населення, очікує економічного зростання у близько 4 відсотків цього року, але економісти кажуть, що цього було б недостатньо для подолання безробіття та бідності.