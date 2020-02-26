Премьер Косова хочет отставки президента из-за секретных договоренностей с НАТО

Новый премьер-министр Косово Альбин Курти говорит, что существуют четкие основания для увольнения президента Хашима Тачи за нарушение Конституции путем подписания секретного соглашения с НАТО, ограничивающего полномочия сил безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

"Существует достаточно доказательств, чтобы сделать вывод о том, что Тачи президент, тогдашний премьер-министр, совершил серьезные нарушения Конституции Косово и что такие нарушения оправдывают начало конституционной процедуры отстранения его от должности президента", - говорится в письме его канцелярии спикеру.

Курти сказал, что это связано с обменом письмами 19 апреля 2013 года между премьер-министром и тогдашним генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Курти отметил, что соглашение дает миротворческой миссии Альянса в Косово, право вето на любые запланированные действия косовских сил безопасности на удерживаемом сербами севере страны.

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По его словам, соглашение было подписано в тот же день в 2013 году, что и другое соглашение, касающееся формирования ассоциации муниципалитетов Сербского большинства. Курти говорит, что до сих пор это скрывали.

Предполагаемое соглашение противоречит статье 4 Закона о силах безопасности Косово, который парламент принял в 2018 году и поставил перед силами безопасности задачу "защиты суверенитета и территориальной целостности Республики Косово".

Курти утверждает, что в письме Тачи, которое, по его словам, он получил из "источников НАТО", содержатся заверения в том, что Силы безопасности Косово будут осуществлять миссии на севере только "с предварительного согласия" миссии НАТО, которая может предварительно проконсультироваться с представителями местной общины в Северном Косово.

В своем письме спикеру Курти заявил, что предметом озабоченности должен быть скорее секретный характер соглашения, чем его содержание.

Кроме того, Курти заявил, что Тачи нарушил свои конституционные полномочия согласно статье 20 "О передаче суверенитета" и статье 18 "О ратификации международных соглашений, что является основанием для его отстранения от должности согласно статье 91 Конституции "об отстранении президента".