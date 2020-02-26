Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра

В Грузії перший випадок коронавірусу, заражений приїхав з Ірану

Британія і Нідерланди підняли винищувачі через російський Ту-95 біля Норвегії

Готель із тисячею людей на Тенеріфе ізолювали на 14 днів






Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра

Середа, 26 лютого 2020, 21:03

Президент Румунії Клаус Йоганніс висунув у середу кандидатуру в.о. міністра фінансів Флоріна Кицу на пост прем'єр-міністра, доручивши йому сформувати перехідний уряд, що працюватиме до парламентських виборів в листопаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

"Я хочу швидко розблокувати цей глухий кут, моя кандидатура на пост прем'єр-міністра - міністр фінансів Флорін Кицу", - сказав Йоганніс журналістам після чотиригодинних консультацій з політичними партіями.

 
Флорін Кицу

Тепер румунський парламент має 15 днів, щоб затвердити склад нового кабміну.

"Я сподіваюся, що він (Кицу) невдовзі збере склад нового уряду, складе урядову програму і представить її законодавцям", - додав президент.

Флорін Кицу був міністром фінансів в уряді меншості Людовіка Орбана, якому парламент висловив недовіру на початку цього місяця. Голосування ініціювали опозиційні соціал-демократи, які є найбільшою парламентською групою.

Йоганніс негайно закликав Орбана сформувати новий уряд, але соціал-демократи попросили суд заблокувати прохання президента, і суд це зробив.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія
powered by lun.ua