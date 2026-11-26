Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре телефонували правителю РФ Владіміру Путіну минулого місяця, щоб запобігти зіткненню в Балтійському морі.

Про це стало відомо The Wall Street Journal від осіб, обізнаних із ситуацією, передає "Європейська правда".

Балтійське море стало одним із найнебезпечніших потенційних осередків напруженості між Москвою та Заходом, і обидва лідери прагнули пом’якшити напругу, запевнивши Путіна, що вони не мають наміру перекривати життєво важливий для Москви морський шлях.

Росія транспортує понад 60% своєї нафти через Балтійське море, що є життєво важливим джерелом для її воєнної економіки. Однак море оточене країнами-членами НАТО. За словами західних посадовців, останніми місяцями Москва вжила низку тривожних заходів, що свідчить про поглиблення побоювань в РФ щодо можливої блокади.

"Ми не маємо наміру блокувати Балтійське море в мирний час, можете бути впевнені в цьому, ми діятимемо відповідно до закону", – сказав Стубб Путіну під час телефонної розмови 27 жовтня, за словами двох осіб, присутніх під час розмови.

Однією з причин зростання напруженості в Балтійському морі стали перехоплення танкерів російського "тіньового флоту". За словами західних посадовців, окремі коментарі також підживили побоювання Москви щодо намірів Заходу в Балтійському морі.

11 вересня глава МЗС Польщі запропонував НАТО провести поблизу Калінінграда військові навчання, настільки "агресивні", що Путін побоїться нападу. Кілька днів по тому міністр закордонних справ Естонії заявив в ООН, що "Естонія, Фінляндія, а також НАТО" можуть закрити Фінську затоку "протягом кількох годин".

Наприкінці жовтня, за словами європейських та американських посадовців, представники Пентагону попередили своїх балтійських колег, щоб ті пом’якшили риторику.

Західні посадовці поспішили переконати Москву, що НАТО не має наміру вводити блокаду. Фінляндія викликала російського посла, намагаючись розрядити кризу.

Однак, за словами посадовців, обізнаних з його поглядами, Стубб побоювався, що це послання не доходить до адресата. Вони звернулися до російського олігарха, який мав прямий зв’язок із Кремлем. За словами цих джерел, чоловік вирушив до Норвегії для консультацій із високопосадовцями, а потім повернувся до Москви, щоб передати повідомлення Путіну.

Через кілька днів обидва лідери розмовляли з Путіним, намагаючись розвіяти його побоювання щодо морської блокади.

Запевнення Стубба про те, що Фінляндія дотримуватиметься морського права у своїх відносинах з Росією, було випробувано останніми днями.

Так, фінська Армія оборони 21 листопада виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

У прикордонній службі Фінляндії заявили, що російське судно 21 листопада уразили українські безпілотники. Підбите судно гасили фінські рятувальники і згодом відбуксирували його за межі вод Фінляндії.