Ландтаг німецької землі Північний Рейн-Вестфалія ввечері 25 листопада ухвалив суворіші шкільні правила, до яких, зокрема, увійшла заборона на носіння речей, які повністю закривають обличчя.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Відтепер школи у Північному Рейні-Вестфалії отримають у своє розпорядження більше інструментів для протидії насильству та загрозам з боку учнів. Крім того, у школах буде заборонено носити одяг, який повністю закриває обличчя.

Нові правила є частиною "Закону про зміцнення рівності в освіті та виховання демократичних цінностей".

"Спілкування – це не лише сприйняття вимовленого слова. Це також вимагає сприйняття мови тіла, зокрема міміки", – йдеться у проєкті закону про заборону носіння речей, які повністю закривають обличчя, для учнів.

Тому учні зобов’язані "відвідувати заняття у відповідному одязі та не носити жодних засобів, що закривають обличчя, які ускладнюють ідентифікацію та спілкування". Винятки становлять, зокрема, респіраторні маски, наприклад, на уроках хімії або у разі хвороби.

Надалі адміністрація шкіл зможе вживати своєчасних заходів, якщо будуть конкретні ознаки серйозних порушень навчального процесу або ризиків для безпеки. За допомогою системи поступових заходів учнів можна буде відсторонити від занять на строк до чотирьох тижнів.

Крім того, буде дозволено превентивне тимчасове відсторонення від навчання, якщо конкретні докази вказуватимуть на необхідність негайних дій через безпосередню небезпеку.

У Швейцарії з 1 січня 2025 року набула чинності заборона на носіння паранджі та нікабу.

У французьких державних школах заборонили носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло.