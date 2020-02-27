В Італії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 456 людей

Кількість людей, інфікованих новим коронавірусом Covid-19 в Італії, різко зросла і досягла, за останніми даними, 456 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на la Repubblica.

За останню добу кількість хворих в Італії зросла більш ніж на третину: у вівторок ввечері повідомлялося про 323 носіїв вірусу в Італії.

Згідно з офіційними даними, станом на ранок четверга інфіковані пацієнти зареєстровані в 12 регіонах країни: в Ломбардії - 305, у Венето - 71, в Емілії-Романьї - 47, в Лігурії - 16, по три в П'ємонті, Лаціо, Сицилії та Марке, два в Тоскані, один в Південному Тіролі і один в Апулії.

Також стало відомо, що в Італії зафіксований перший випадок зараження новим коронавірусом серед українців.