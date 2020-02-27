В Італії в українки діагностували коронавірус

В Італії зафіксований перший випадок зараження новим коронавірусом серед українців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть Il Mattino та La Citta.

25-річну українку, яка живе у місті Кремона, вчора ввечері госпіталізували до лікарні Валло-делла-Луканія в муніципалітеті Монтано-Антілія та перевірили на коронавірус. Перший тест, проведений в Неаполі, дав позитивний результат.

Лікарі чекають на другий тест, який проведуть в Римі. Також повідомляється, що пізніше українку перевели до лікарні в Неаполі.

За даними ЗМІ, українка приїхала до муніципалітету Монтано-Антілія у регіоні Кампанія з Ломбардії 15 лютого і через п’ять днів у неї почалися перші симптоми хвороби. Зараз вона знаходиться в ізольованій палаті під наглядом лікарів.

Дівчина приїхала провідати своїх батьків і тепер всю її родину помістили в карантин.

"Кілька днів вона мала високу температуру, тому дівчина в супроводі батьків минулої ночі приїхала до лікарні. Лікарі Валло-делла-Луканія зробили все необхідне для з'ясування причин. Дівчина перебуває в ізоляції і під постійним наглядом", - сказав мер муніципалітету Монтано-Антілія Лучано Трівеллі.