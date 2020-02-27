Швейцарському селу загрожує десятирічна евакуація через старі склади зі зброєю

Швейцарське село Мітхольц можуть евакуювати на термін більше ніж 10 років, поки влада розчищатиме величезне звалище зброї Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Минулого року міністерство оборони Швейцарії дійшло висновку, що звалище становить "неприйнятний" ризик для жителів Мітхольца.

Тепер влада каже, що жителям, можливо, доведеться виїхати, поки вони розчистять ділянку.

"Залежно від того, як будуть розвиватися роботи, жителі повинні очікувати, що евакуація триватиме більше 10 років", - заявили в міністерстві.

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Мешканцям доведеться схвалити план свого відселення. В даний час проводяться консультації з громадськістю, щоб вирішити, як краще вчинити.

"У селі живуть люди, вкорінені там протягом багатьох поколінь. Боляче бачити їх у такій ситуації", - сказала Бріжит Ріндлісбахер, голова робочої групи Мітхольца.

Склади зі зброєю частково вибухнули в 1947 році, убивши дев'ять людей і знищивши прилеглий залізничний вокзал.

Але більш ніж через 70 років близько 3500 тонн боєприпасів залишаються похованими під скелею на цьому місці.

У доповіді 2018 року було сказано, що ризики недооцінювалися протягом десятиліть, і вилучення вибухових речовин може бути "дуже складним", оскільки камінь, ймовірно, доведеться видаляти шар за шаром.

Втім, евакуація мешканців, ймовірно, не почнеться до 2031 року.

Крім того, розглядається план просто поховати звалище під ще більшою кількістю каміння.