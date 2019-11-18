У Німеччині діти виловили зі ставка боєприпаси часів Другої світової
Понеділок, 18 листопада 2019, 12:32
Троє дітей на сході Німеччини витягнули зі ставка іржаві снаряди та кулі часів Другої світової війни, скориставшись потужним магнітом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
Це сталося в тюрингському Ордруфі. Діти були шоковані своєю знахідкою, повідомила поліція. Вони не постраждали.
Місцеві чиновники розпорядилися оточити місце знахідки, куди викликали службу зі знешкодження боєприпасів.
У Німеччині часто виявляють нерозірвані снаряди часів Другої світової війни, що викликає масову евакуацію. Британські, американські та радянські бомбардувальники під час інтенсивних нальотів скинули на країну велику кількість бомб.
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