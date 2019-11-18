У Німеччині діти виловили зі ставка боєприпаси часів Другої світової

Троє дітей на сході Німеччини витягнули зі ставка іржаві снаряди та кулі часів Другої світової війни, скориставшись потужним магнітом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Це сталося в тюрингському Ордруфі. Діти були шоковані своєю знахідкою, повідомила поліція. Вони не постраждали.

Місцеві чиновники розпорядилися оточити місце знахідки, куди викликали службу зі знешкодження боєприпасів.

У Німеччині часто виявляють нерозірвані снаряди часів Другої світової війни, що викликає масову евакуацію. Британські, американські та радянські бомбардувальники під час інтенсивних нальотів скинули на країну велику кількість бомб.