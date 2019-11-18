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У Німеччині діти виловили зі ставка боєприпаси часів Другої світової

Понеділок, 18 листопада 2019, 12:32

Троє дітей на сході Німеччини витягнули зі ставка іржаві снаряди та кулі часів Другої світової війни, скориставшись потужним магнітом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Це сталося в тюрингському Ордруфі. Діти були шоковані своєю знахідкою, повідомила поліція. Вони не постраждали.

 

Місцеві чиновники розпорядилися оточити місце знахідки, куди викликали службу зі знешкодження боєприпасів.

У Німеччині часто виявляють нерозірвані снаряди часів Другої світової війни, що викликає масову евакуацію. Британські, американські та радянські бомбардувальники під час інтенсивних нальотів скинули на країну велику кількість бомб.

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Німеччина
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