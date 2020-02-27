Швейцарскому селу грозит десятилетняя эвакуация из-за старых складов с оружием

Швейцарскую деревню Митхольц могут эвакуировать на срок более 10 лет, пока власти будут расчищать огромную свалку оружия Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В прошлом году министерство обороны Швейцарии пришло к выводу, что свалка представляет "неприемлемый" риск для жителей Митхольца.

Теперь власти говорят, что жителям, возможно, придется уехать, пока они расчистят участок.

"В зависимости от того, как будут идти работы, жители должны ожидать, что эвакуация продлится более 10 лет", - заявили в министерстве.

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Жителям придется одобрить план своего отселения. В настоящее время проводятся консультации с общественностью, чтобы решить, как лучше поступить.

"В селе живут люди, укорененные там в течение многих поколений. Больно видеть их в такой ситуации", - сказала Брижит Риндлисбахер, председатель рабочей группы Митхольца.

Склады с оружием частично взорвались в 1947 году, убив девять человек и уничтожив прилегающий железнодорожный вокзал.

Но более чем через 70 лет около 3500 тонн боеприпасов остаются погребенными под скалой на этом месте.

В докладе 2018 года было сказано, что риски недооценивались в течение десятилетий, и изъятие взрывчатых веществ может быть "очень сложным", поскольку камень, вероятно, придется удалять слой за слоем.

Впрочем, эвакуация жителей, вероятно, не начнется до 2031 года.

Кроме того, рассматривается план просто похоронить свалку под еще большим количеством камней.