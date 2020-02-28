Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Сотні мігрантів прямують з Туреччини до кордонів ЄС - ЗМІ

Два фрегати РФ вирушили до Сирії, Туреччина вимагає безполітну зону

У Франції кількість хворих на коронавірус за добу збільшилась вдвічі

Туреччина бомбить сили Асада в Ідлібі у відповідь на авіаудари






У Литві та Нідерландах зафіксовані перші випадки коронавірусу

П'ятниця, 28 лютого 2020, 08:19

Перші випадки нового коронавірусу зафіксовані ще у двох європейських країнах – Литві та Нідерландах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Литві коронавірус виявили у 39-річної жінки, яка повернулася з північної Італії, повідомляє Delfi. Зараз жінка ізольована в Шяуляйській лікарні.

Читайте також
Від коронавірусу в Італії померли 17 людей, 650 - заражені

Повідомляється, що симптоми у жінки легкі, температури у неї зараз немає, їй надають необхідне лікування. Жінка перебуває під наглядом з першого дня повернення в Литву, як і інші мандрівники, які повернулися з зон, де були встановлені випадки захворювання.

Жінка кілька днів тому прилетіла з Верони в Каунас. У лікарні під наглядом перебувають три члени сім'ї пацієнтки, лікарі оцінюють стан їх здоров'я, поки у них симптоми COVID-19 не проявилися. Крім того, з'ясовують коло людей, з якими спілкувалася пацієнтка, оцінюють їх стан, ні в кого з них симптоми поки не виявили.

У Нідерландах перший випадок захворювання виявлено у 56-річного чоловіка на півдні країни, повідомляє NOS.

У середу він був госпіталізований в лікарню в Тілбурзі і знаходиться там в ізоляції. Чоловік сам звернувся до лікарів після відвідування Мілана, проведені тести двічі показали позитивний результат на вірус.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Литва Нідерланди
powered by lun.ua