У Литві та Нідерландах зафіксовані перші випадки коронавірусу

Перші випадки нового коронавірусу зафіксовані ще у двох європейських країнах – Литві та Нідерландах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Литві коронавірус виявили у 39-річної жінки, яка повернулася з північної Італії, повідомляє Delfi. Зараз жінка ізольована в Шяуляйській лікарні.

Повідомляється, що симптоми у жінки легкі, температури у неї зараз немає, їй надають необхідне лікування. Жінка перебуває під наглядом з першого дня повернення в Литву, як і інші мандрівники, які повернулися з зон, де були встановлені випадки захворювання.

Жінка кілька днів тому прилетіла з Верони в Каунас. У лікарні під наглядом перебувають три члени сім'ї пацієнтки, лікарі оцінюють стан їх здоров'я, поки у них симптоми COVID-19 не проявилися. Крім того, з'ясовують коло людей, з якими спілкувалася пацієнтка, оцінюють їх стан, ні в кого з них симптоми поки не виявили.

У Нідерландах перший випадок захворювання виявлено у 56-річного чоловіка на півдні країни, повідомляє NOS.

У середу він був госпіталізований в лікарню в Тілбурзі і знаходиться там в ізоляції. Чоловік сам звернувся до лікарів після відвідування Мілана, проведені тести двічі показали позитивний результат на вірус.