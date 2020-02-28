В Литве и Нидерландах зафиксированы первые случаи коронавируса

Первые случаи нового коронавируса зафиксированы еще в двух европейских странах - Литве и Нидерландах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Литве коронавирус обнаружили у 39-летней женщины, вернувшейся из северной Италии, сообщает Delfi. Сейчас женщина изолирована в Шяуляйской больнице.

Сообщается, что симптомы у женщины легкие, температуры у нее сейчас нет, ей предоставляют необходимое лечение. Женщина находится под наблюдением с самого первого дня возвращения в Литву, как и другие путешественники, вернувшиеся из зон, где были установлены случаи заболевания.

Женщина несколько дней назад прилетела из Вероны в Каунас. В больнице под наблюдением находятся три члена семьи пациентки, врачи оценивают состояние их здоровья, пока у них симптомы COVID-19 не проявились. Кроме того, выясняют круг людей, с которыми общалась пациентка, оценивают их состояние, ни у одного из них симптомы пока не обнаружили.

В Нидерландах первый случай заболевания выявлен у 56-летнего мужчины на юге страны, сообщает NOS.

В среду он был госпитализирован в больницу в Тилбурге и находится там в изоляции. Мужчина сам обратился к врачам после посещения Милана, проведенные тесты дважды показали положительный результат на вирус.