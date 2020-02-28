Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Сотни мигрантов направляются из Турции к границам ЕС – СМИ

Два фрегата РФ отправились в Сирию, Турция требует бесполетную зону

Во Франции количество больных коронавирусом за сутки увеличилась вдвое

Турция бомбит силы Асада в Идлибе в ответ на авиаудары






В Литве и Нидерландах зафиксированы первые случаи коронавируса

Пятница, 28 февраля 2020, 08:19

Первые случаи нового коронавируса зафиксированы еще в двух европейских странах - Литве и Нидерландах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Литве коронавирус обнаружили у 39-летней женщины, вернувшейся из северной Италии, сообщает Delfi. Сейчас женщина изолирована в Шяуляйской больнице.

Сообщается, что симптомы у женщины легкие, температуры у нее сейчас нет, ей предоставляют необходимое лечение. Женщина находится под наблюдением с самого первого дня возвращения в Литву, как и другие путешественники, вернувшиеся из зон, где были установлены случаи заболевания.

Женщина несколько дней назад прилетела из Вероны в Каунас. В больнице под наблюдением находятся три члена семьи пациентки, врачи оценивают состояние их здоровья, пока у них симптомы COVID-19 не проявились. Кроме того, выясняют круг людей, с которыми общалась пациентка, оценивают их состояние, ни у одного из них симптомы пока не обнаружили.

В Нидерландах первый случай заболевания выявлен у 56-летнего мужчины на юге страны, сообщает NOS.

В среду он был госпитализирован в больницу в Тилбурге и находится там в изоляции. Мужчина сам обратился к врачам после посещения Милана, проведенные тесты дважды показали  положительный результат на вирус.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Литва Нидерланды
powered by lun.ua